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Глава МИД Эстонии подготовил "подарок" Пригожину: будет ждать его в Гааге

"Европейская правда"Пятница, 25 ноября 2022, 18:10
УРМАС РЕЙНСАЛУ, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу отреагировал на провокацию владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, ранее в эти дни передавшего в Европарламент "окровавленную кувалду".

Об этом сообщает "Европейская правда".

Рейнсалу опубликовал в своем Twitter видео, в котором рассказал, что отправит в Гаагу наручники, которые будут ждать там Пригожина, чтобы он понес ответственность за преступления в Украине.

"Как мы видели, российский наемник Пригожин направил свой кровавый молот в Европейский парламент. Я бы хотел, чтобы он принял и наш маленький подарок, который будет ждать его в Гааге", - отметил Рейнсалу, показав пару наручников в кейсе.

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин объявил, что передает Европарламенту кувалду с бутафорскими следами крови в ответ на новость о возможном признании его ЧВК террористической организацией.

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Именно кувалдой был убит бывший заключенный Евгений Нужин, которого завербовал ЧВК для участия в войне в Украине, а сам он сдался в плен.

23 ноября депутаты Европарламента проголосовали за то, чтобы объявить Россию государством-спонсором терроризма.

Темы: ЭстонияВагнер
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