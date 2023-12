Глава МИД Эстонии подготовил "подарок" Пригожину: будет ждать его в Гааге

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу отреагировал на провокацию владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, ранее в эти дни передавшего в Европарламент "окровавленную кувалду".

Об этом сообщает "Европейская правда".

As we witnessed Russian mercenary Prigozhin send his bloody hammer to @Europarl_EN I’d like him to accept our little gift also that is waiting for him in #Hague. pic.twitter.com/jTXx6Z4tUO

Реклама: