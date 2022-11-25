Глава МИД Эстонии подготовил "подарок" Пригожину: будет ждать его в Гааге

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу отреагировал на провокацию владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, ранее в эти дни передавшего в Европарламент "окровавленную кувалду".

Об этом сообщает "Европейская правда".

As we witnessed Russian mercenary Prigozhin send his bloody hammer to @Europarl_EN I’d like him to accept our little gift also that is waiting for him in #Hague. pic.twitter.com/jTXx6Z4tUO Реклама: November 25, 2022

Рейнсалу опубликовал в своем Twitter видео, в котором рассказал, что отправит в Гаагу наручники, которые будут ждать там Пригожина, чтобы он понес ответственность за преступления в Украине.

"Как мы видели, российский наемник Пригожин направил свой кровавый молот в Европейский парламент. Я бы хотел, чтобы он принял и наш маленький подарок, который будет ждать его в Гааге", - отметил Рейнсалу, показав пару наручников в кейсе.

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Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин объявил, что передает Европарламенту кувалду с бутафорскими следами крови в ответ на новость о возможном признании его ЧВК террористической организацией.

Именно кувалдой был убит бывший заключенный Евгений Нужин, которого завербовал ЧВК для участия в войне в Украине, а сам он сдался в плен.

23 ноября депутаты Европарламента проголосовали за то, чтобы объявить Россию государством-спонсором терроризма.