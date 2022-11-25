Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Для українців, які рятуються від війни в ЄС, створили платформу пошуку роботи

"Європейська правда"П'ятниця, 25 листопада 2022, 17:28

Фонд талантів ЄС створив платформу пошуку роботи для українців, які рятуються від війни та перебувають на території Європейського Союзу.

Про це повідомила пресслужба МЗС України, пише "Європейська правда".

Випробувальний Фонд талантів ЄС – це онлайн-інструмент пошуку роботи для українців, які рятуються від війни та шукають роботу в ЄС. 

Реклама:

Порталом користуються понад 4000 національних державних служб зайнятості та приватних агентств із працевлаштування. А це – понад 3 мільйони вакансій із різних сфер.

Скористатися порталом для пошуку роботи можуть особи, які є під тимчасовим захистом або мають право працювати відповідно до іншого належного захисту, передбаченого національним законодавством у державі-члені ЄС.

Щоб скористатися онлайн-сервісом, треба зареєструватись на обліковому записі шукача роботи EURES, створити онлайн-резюме на порталі випробувального Фонду талантів ЄС та опублікувати резюме за посиланням, щоб роботодавці і консультанти могли вас знайти. 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЄСроботабіженці
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
ЄС
Кулеба перерахував задачі України та ЄС, які планують виконати до грудня
Президентка Грузії починає "турне за кандидатський статус" у Європі, попри відсутність згоди уряду
Франція хоче встановити мінімальну вартість перельотів у ЄС: вдарить по лоукостерах
Останні новини
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
Усі новини...
Реклама: