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Для украинцев, спасающихся от войны в ЕС, создали платформу поиска работы

"Европейская правда"Пятница, 25 ноября 2022, 17:28

Фонд талантов ЕС создал платформу поиска работы для украинцев, спасающихся от войны и находящихся на территории Европейского Союза.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины, пишет "Европейская правда".

Испытательный Фонд талантов ЕС – это онлайн инструмент поиска работы для украинцев, которые спасаются от войны и ищут работу в ЕС.

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Порталом пользуются более 4000 государственных служб занятости и частных агентств по трудоустройству. А это – более 3 миллионов вакансий из разных сфер.

Воспользоваться порталом для поиска работы могут лица, находящиеся под временной защитой или имеющие право работать в соответствии с другой надлежащей защитой, предусмотренной национальным законодательством в государстве-члене ЕС.

Чтобы воспользоваться онлайн-сервисом, нужно зарегистрироваться на аккаунте соискателя EURES, создать онлайн-резюме на портале испытательного Фонда талантов ЕС и опубликовать резюме по ссылке, чтобы работодатели и консультанты могли вас найти.

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Темы: ЕСроботабеженцы
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