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Українська делегація бойкотуватиме ПА ОБСЄ: не змогли вигнати Росію

"Європейська правда"П'ятниця, 25 листопада 2022, 22:45
Євгенія Кравчук, фото з Facebook

Постійна делегація Верховної Ради України у Парламентській асамблеї ОБСЄ бойкотуватиме роботу організації після того, як постійний комітет не зміг змінити правила для вигнання Росії.

Про це повідомила повідомила член делегації Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу"), пише "Європейська правда".

"Сьогодні Постійний комітет Парламентської асамблеї ОБСЄ не зміг змінити свої правила, щоб вигнати делегацію Росії.

Від сьогодні ми, українська делегація, бойкотуємо роботи у ПА ОБСЄ доти, доки ця міжнародна організація не зможе сформувати своє ставлення щодо участі у ній росіян - пропагандистів і представників держави-терориста, держави-злочинця", - написала Кравчук на своїй сторінці у Facebook.

На знак протесту представники Естонії та Литви разом з українськими делегатами залишили засідання постійного комітету.

Раніше президент України Володимир Зеленський розкритикував ОБСЄ за недостатню участь у спробах змусити Росію припинити війну проти України. Зеленський зауважив, що через 9 місяців безперервних злочинів Росія залишається одним із членів Парламентської асамблеї організації.

Нагадаємо, головуюча в ОБСЄ Польща відмовила у візах російській делегації, яка мала їхати до Варшави на осінню сесію Парламентської асамблеї ОБСЄ  24-26 листопада.

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Теми: ОБСЄРосія
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