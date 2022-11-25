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Украинская делегация будет бойкотировать ПА ОБСЕ: не смогли выгнать Россию

"Европейская правда"Пятница, 25 ноября 2022, 21:45
Украинская делегация будет бойкотировать ПА ОБСЕ: не смогли выгнать Россию
Евгения Кравчук, фото из Facebook

Постоянная делегация Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее ОБСЕ будет бойкотировать работу организации после того, как постоянный комитет не смог внести изменения для изгнания России.

Об этом сообщила член делегации Евгения Кравчук (фракция "Слуга народа"), пишет "Европейская правда".

"Сегодня Постоянный комитет Парламентской ассамблеи ОБСЕ не смог изменить свои правила, чтобы изгнать делегацию России.

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От сегодня мы, украинская делегация, бойкотируем работу в ПА ОБСЕ до тех пор, пока эта международная организация не сможет сформировать свое отношение к участию в ней россиян - пропагандистов и представителей государства-террориста, государства-преступника", - написала Кравчук на своей странице в Facebook.

В знак протеста представители Эстонии и Литвы вместе с украинскими делегатами покинули заседание постоянного комитета.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подверг критике ОБСЕ за недостаточное участие в попытках заставить Россию прекратить войну против Украины. Зеленский отметил, что спустя 9 месяцев непрерывных преступлений Россия остается одним из членов Парламентской ассамблеи организации.

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Тем временем, председательствующая в ОБСЕ Польша отказала в визах российской делегации, которая должна была ехать в Варшаву на осеннюю сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ 24-26 ноября.

Темы: ОБСЕРосcия
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