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У Маріуполі вибухнув автомобіль з росіянами, загинув співробітник окупаційної "адміністрації" – Спротив

"Українська правда"Субота, 26 листопада 2022, 00:55
Місце вибуху, фото з Telegram Маріупольського спротиву

У Маріуполі внаслідок вибуху автівки загинув один окупант, ще двоє росіян отримали поранення.

Джерело: Маріупольський спротив у Telegram, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram

Дослівно: "24 листопада на дорозі біля вул. Громової 63 в районі окупаційної адміністрації вибухнув автомобіль ВАЗ білого кольору, перефарбований у болотний камуфляж. За кермом перебував військовий чиновник – росіянин з-поміж новоприбулих".

Деталі: У Спротиві повідомили, що ще двоє росіян, які перебували в автомобілі, отримали поранення.

Одного пораненого з опіками високого ступеня відправили в донецький госпіталь.

Другий поранений, за інформацію Спротиву, отримав перелом руки, черепно-мозкову травму та перебуває в Маріупольській лікарні №2.

Про подію також написав Петро Андрющено. Він повідомив, що "водій не вижив".

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Нагадаємо: Російські окупанти посилили патрулювання в Маріуполі, у місті проводяться вибіркові перевірки громадян.

Теми: Маріупольокупаціятеракт
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