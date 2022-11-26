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В Мариуполе взорвался автомобиль с россиянами, погиб сотрудник оккупационной "администрации" - Сопротивление

"Украинская правда"Суббота, 26 ноября 2022, 00:55
Место взрыва, фото из Telegram Мариупольского сопротивления

В Мариуполе в результате взрыва автомобиля погиб один оккупант, еще двое россиян получили ранения.

Источник: Мариупольское сопротивление в Telegram, советник мэра Мариуполя Петр Андрющено в Telegram

Дословно: "24 ноября на дороге возле ул. Громовой 63 в районе оккупационной администрации взорвался автомобиль ВАЗ белого цвета, перекрашенный в болотный камуфляж. За рулем находился военный чиновник – россиянин из числа новоприбывших".

Детали: В Сопротивлении сообщили, что еще двое россиян, которые находились в автомобиле, получили ранения.

Одного раненого с ожогами высокой степени отправили в донецкий госпиталь.

Второй раненый, по информации Сопротивления, получил перелом руки, черепно-мозговую травму и находится в Мариупольской больнице №2.

О происшествии также написал Петр Андрющено. Он сообщил, что "водитель не выжил".

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Напомним: Российские оккупанты усилили патрулирование в Мариуполе, в городе проводятся выборочные проверки граждан.

Темы: Мариупольоккупациятеракт
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