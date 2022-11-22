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Окупанти посилили патрулювання в Маріуполі – радник мера

"Українська правда"Вівторок, 22 листопада 2022, 18:18
Окупанти на вулицях Маріуполя, скріншот з відео Андрющенка

Російські окупанти посилили патрулювання в Маріуполі, у місті проводяться вибіркові перевірки громадян.

Джерело: радник міського голови Петро Андрющенко у Telegram

Пряма мова: "У Маріуполі почалося посилене патрулювання окупантами. Кількість патрулів зросла в рази. Раптові вибіркові перевірки громадян, провідування потенційно незадоволених, чергова хвиля обшуків за адресами (проживання – УП) публічних осіб".

Деталі: Радник мера зазначив, що росіяни посилили контроль після того, як гауляйтером Маріуполя став Дмитро Бердников.

За словами Андрющенка, новий гауляйтер погрожує притягненням до кримінальної відповідальності за "екстремізм", якщо "комусь щось не подобається".

До Маріуполя Бердников був мером Іркутська та заступником голови уряду республіки Саха (Якутія).

Що цьому передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • Раніше Сили спеціальних операцій повідомили, що самопроголошений голова окупаційної влади Маріуполя Костянтин Іващенко фактично усунутий від влади, а на його місце призначений росіянин Дмитро Бердников. 
  • Нещодавно Андрющенко повідомив, що російські загарбники планують нову хвилю "зачисток" у Маріуполі, щоб придушити невдоволення місцевих мешканців.

Теми: Маріупольвійнаокупація
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