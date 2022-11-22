Окупанти посилили патрулювання в Маріуполі – радник мера

Окупанти на вулицях Маріуполя, скріншот з відео Андрющенка

Російські окупанти посилили патрулювання в Маріуполі, у місті проводяться вибіркові перевірки громадян.

Джерело: радник міського голови Петро Андрющенко у Telegram

Пряма мова: "У Маріуполі почалося посилене патрулювання окупантами. Кількість патрулів зросла в рази. Раптові вибіркові перевірки громадян, провідування потенційно незадоволених, чергова хвиля обшуків за адресами (проживання – УП) публічних осіб".

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Деталі: Радник мера зазначив, що росіяни посилили контроль після того, як гауляйтером Маріуполя став Дмитро Бердников.

За словами Андрющенка, новий гауляйтер погрожує притягненням до кримінальної відповідальності за "екстремізм", якщо "комусь щось не подобається".

До Маріуполя Бердников був мером Іркутська та заступником голови уряду республіки Саха (Якутія).

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