Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти посилили патрулювання в Маріуполі – радник мера

"Українська правда"Вівторок, 22 листопада 2022, 17:18
Окупанти посилили патрулювання в Маріуполі – радник мера
Окупанти на вулицях Маріуполя, скріншот з відео Андрющенка

Російські окупанти посилили патрулювання в Маріуполі, у місті проводяться вибіркові перевірки громадян.

Джерело: радник міського голови Петро Андрющенко у Telegram

Пряма мова: "У Маріуполі почалося посилене патрулювання окупантами. Кількість патрулів зросла в рази. Раптові вибіркові перевірки громадян, провідування потенційно незадоволених, чергова хвиля обшуків за адресами (проживання – УП) публічних осіб".

Реклама:

Деталі: Радник мера зазначив, що росіяни посилили контроль після того, як гауляйтером Маріуполя став Дмитро Бердников.

За словами Андрющенка, новий гауляйтер погрожує притягненням до кримінальної відповідальності за "екстремізм", якщо "комусь щось не подобається".

До Маріуполя Бердников був мером Іркутська та заступником голови уряду республіки Саха (Якутія).

ВІДЕО ДНЯ

Що цьому передувало:

  • Раніше Сили спеціальних операцій повідомили, що самопроголошений голова окупаційної влади Маріуполя Костянтин Іващенко фактично усунутий від влади, а на його місце призначений росіянин Дмитро Бердников. 
  • Нещодавно Андрющенко повідомив, що російські загарбники планують нову хвилю "зачисток" у Маріуполі, щоб придушити невдоволення місцевих мешканців.

Теми: Маріупольвійнаокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
Маріуполь
500 днів у полоні: на Майдані провели акцію на підтримку оборонців Маріуполя
Андрющенко: У Маріуполі спрацювала ППО
Окупанти планують завезти в захоплений Маріуполь 300 тисяч росіян – ЦНС
Останні новини
00:06
Прокопенко: Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
Усі новини...
Реклама: