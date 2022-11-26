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Терехов заявив, що продовжить спілкуватися російською, попри штраф

"Українська правда"Субота, 26 листопада 2022, 02:28
Терехов заявив, що продовжить спілкуватися російською, попри штраф
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Мер Харкова Ігор Терехов, якого мовний омбудсмен оштрафував на 3400 гривень за використання недержавної мови в ефірі "Єдиних новин", заявив, що з харків'янами й надалі буде спілкуватися російською.

Джерело: "Суспільне", яке цитує слова харківського мера

Пряма мова: "Я вважаю, що сьогодні в нас є зовсім інші справи. Я вважаю, що найголовніше для нас сьогодні – це перемога. Офіційно я буду розмовляти українською. Що стосується мого спілкування з харків’янами – я буду спілкуватися російською".

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Деталі: При цьому Терехов не уточнив, чи буде сплачувати штраф за порушення мовного закону. У мера є час до 4 грудня на оскарження постанови омбудсмена.

Теми: Харківштрафиомбудсмен
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