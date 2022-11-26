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Терехов заявил, что продолжит общаться на русском, несмотря на штраф

"Украинская правда"Суббота, 26 ноября 2022, 02:28
Терехов заявил, что продолжит общаться на русском, несмотря на штраф
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Мэр Харькова Игорь Терехов, которого языковой омбудсмен оштрафовал на 3400 гривен за использование негосударственного языка в эфире "Единых новостей", заявил, что с харьковчанами и в дальнейшем будет общаться на русском.

Источник: "Суспільне", которое цитирует слова харьковского мэра

Прямая речь: "Я считаю, что сегодня у нас есть совсем другие дела. Я считаю, что самое главное для нас сегодня – это победа. Официально я буду разговаривать на украинском. Что касается моего общения с харьковчанами – я буду общаться на русском".

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Детали: При этом Терехов не уточнил, будет ли платить штраф за нарушение языкового закона. У мэра есть время до 4 декабря на обжалование постановления омбудсмена.

Темы: Харьковштрафыомбудсмен
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