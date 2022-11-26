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Нардепи Зеленського пішли інспектувати "Центри незламності" у Києві

Роман ПетренкоСубота, 26 листопада 2022, 07:58
Нардепи Зеленського пішли інспектувати Центри незламності у Києві
пункт незламності, фото оп

Народні депутати "Слуги народу" вирішили проінспектувати понад пів тисячі "Центрів незламності" у столиці.

Джерело: голова фракції Давид Арахамія у Telegram

Пряма мова Арахамії: "Кияни жаліються на невідповідність інформації щодо роботи Центрів незламності в місті Києві.

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Щоб виправити проблему та проінспектувати всі 530 локацій, залучили народних депутатів "Слуги Народу".

За вихідні плануємо провести повну актуалізацію даних, паралельно розв'язувати проблеми з обладнанням, логістикою та функціонуванням локацій".

Деталі: Нардепи починають своє інспектування о 9 ранку 26 листопада.

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Передісторія: Президент Володимир Зеленський дорікнув київській владі за "профанацію" і погане забезпечення "Пунктів незламності" у столиці.

Знати більше: Зігрітися та зарядити телефон: що таке пункти незламності та як вони працюють



Теми: Київпункти незламностіЗеленськийСлуга народу
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