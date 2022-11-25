Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський – Кличкові: Профанацію з "Пунктами незламності" і брехню ніхто не пробачить

Катерина ТищенкоП'ятниця, 25 листопада 2022, 20:56
Зеленський – Кличкові: Профанацію з Пунктами незламності і брехню ніхто не пробачить
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський дорікнув київській владі за "профанацію" і погане забезпечення "Пунктів незламності" у столиці.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "По всій країні розгорнуті "Пункти незламності". Але знаю, що, на жаль, не у всіх містах місцева влада попрацювала якісно, зокрема багато скарг у Києві.

Реклама:

Фактично нормально забезпечені лише пункти, які розгорнуті на базі ДСНС та на столичному вокзалі. А над іншими пунктами ще, м’яко кажучи, потрібно працювати. Прошу, зверніть увагу, кияни потребують більшого захисту.

Станом на цей вечір у місті 600 тисяч абонентів відключено. Багато киян були без світла понад 20 або навіть 30 годин. Очікую від мерії якісної роботи.

Профанацію з київськими "Пунктами незламності" ніхто нікому не пробачить. Прошу, серйозніше. Як і брехню у звітах різного рівня".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 1 листопада мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у випадку надзвичайних ситуацій взимку у Києві готуються розгорнути близько 1000 пунктів обігріву для мешканців міста.
  • У КМДА оприлюднили фото таких пунктів і повідомили, що їх обладнують теплом, освітленням, санвузлами, їдальнями, місцями для відпочинку, банками теплого одягу та теплими ковдрами. Відвідувачі пунктів матимуть доступ до новин та актуальної інформації про місто, а також психологічну підтримку.
  • 22 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні підготовлено вже більше 4 тисяч "Пунктів незламності", робота яких буде активуватися у випадку тривалої відсутності електроенергії в разі нових масованих російських ударів по інфраструктурі.
  • В Офісі президента заявили про розгортання "пунктів незламності по всій країні" й показали, як вони виглядатимуть. У деяких областях такі пункти вже запрацювали 23 листопада.
  • 24 листопада Київська міська військова адміністрація повідомила, що в Києві розгортають перші пів тисячі "Пунктів незламності", влада також закликає представників бізнесу створювати власні пункти обігріву. 

Знати більше: Зігрітися та зарядити телефон: що таке пункти незламності та як вони працюють

Теми: ЗеленськийКиївВіталій Кличкопункти незламності
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Україні треба подбати про безбар’єрність для 1,5 мільйона людей
Новація для школярів та партія "медеваків": звернення Зеленського
Зеленський звернувся до студентів КПІ: Кожна "бавовна" у ворога – результат освіти
Останні новини
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
Усі новини...
Реклама: