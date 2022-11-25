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Зеленський – Кличкові: Профанацію з "Пунктами незламності" і брехню ніхто не пробачить

Катерина ТищенкоП'ятниця, 25 листопада 2022, 21:56
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський дорікнув київській владі за "профанацію" і погане забезпечення "Пунктів незламності" у столиці.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "По всій країні розгорнуті "Пункти незламності". Але знаю, що, на жаль, не у всіх містах місцева влада попрацювала якісно, зокрема багато скарг у Києві.

Фактично нормально забезпечені лише пункти, які розгорнуті на базі ДСНС та на столичному вокзалі. А над іншими пунктами ще, м’яко кажучи, потрібно працювати. Прошу, зверніть увагу, кияни потребують більшого захисту.

Станом на цей вечір у місті 600 тисяч абонентів відключено. Багато киян були без світла понад 20 або навіть 30 годин. Очікую від мерії якісної роботи.

Профанацію з київськими "Пунктами незламності" ніхто нікому не пробачить. Прошу, серйозніше. Як і брехню у звітах різного рівня".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 1 листопада мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у випадку надзвичайних ситуацій взимку у Києві готуються розгорнути близько 1000 пунктів обігріву для мешканців міста.
  • У КМДА оприлюднили фото таких пунктів і повідомили, що їх обладнують теплом, освітленням, санвузлами, їдальнями, місцями для відпочинку, банками теплого одягу та теплими ковдрами. Відвідувачі пунктів матимуть доступ до новин та актуальної інформації про місто, а також психологічну підтримку.
  • 22 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні підготовлено вже більше 4 тисяч "Пунктів незламності", робота яких буде активуватися у випадку тривалої відсутності електроенергії в разі нових масованих російських ударів по інфраструктурі.
  • В Офісі президента заявили про розгортання "пунктів незламності по всій країні" й показали, як вони виглядатимуть. У деяких областях такі пункти вже запрацювали 23 листопада.
  • 24 листопада Київська міська військова адміністрація повідомила, що в Києві розгортають перші пів тисячі "Пунктів незламності", влада також закликає представників бізнесу створювати власні пункти обігріву. 

Знати більше: Зігрітися та зарядити телефон: що таке пункти незламності та як вони працюють

Теми: ЗеленськийКиївВіталій Кличкопункти незламності
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