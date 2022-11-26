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Нардепы Зеленского пошли инспектировать "Центры несокрушимости" в Киеве

Роман ПетренкоСуббота, 26 ноября 2022, 08:58
пункт несокрушимости, фото оп

Народные депутаты "Слуги народа" решили проинспектировать более полутысячи "Центров несокрушимости" в столице.

Источник: председатель фракции Давид Арахамия в Telegram

Прямая речь Арахамии: "Киевляне жалуются на несоответствие информации о работе Центров несокрушимости в городе Киеве.

Чтобы исправить проблему и проинспектировать все 530 локаций, привлекли народных депутатов "Слуги народа".

За выходные планируем провести полную актуализацию данных, параллельно решать проблемы с оборудованием, логистикой и функционированием локаций".

Детали: Нардепы начинают свое инспектирование в 9 утра 26 ноября.

Предыстория: Президент Владимир Зеленский упрекнул киевские власти за "профанацию" и плохое обеспечение "Пунктов несокрушимости" в столице.

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Темы: Киевпункты несокрушимостиЗеленскийСлуга народа
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