Нардепы Зеленского пошли инспектировать "Центры несокрушимости" в Киеве

Народные депутаты "Слуги народа" решили проинспектировать более полутысячи "Центров несокрушимости" в столице.

Источник: председатель фракции Давид Арахамия в Telegram

Прямая речь Арахамии: "Киевляне жалуются на несоответствие информации о работе Центров несокрушимости в городе Киеве.

Чтобы исправить проблему и проинспектировать все 530 локаций, привлекли народных депутатов "Слуги народа".

За выходные планируем провести полную актуализацию данных, параллельно решать проблемы с оборудованием, логистикой и функционированием локаций".

Детали: Нардепы начинают свое инспектирование в 9 утра 26 ноября.

Предыстория: Президент Владимир Зеленский упрекнул киевские власти за "профанацию" и плохое обеспечение "Пунктов несокрушимости" в столице.

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