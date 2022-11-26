У Дніпрі приліт по житловому кварталу, 6 поранених
Субота, 26 листопада 2022, 12:19
Мер Дніпра Борис Філатов повідомив про приліт російської ракети в місті близько полудня 26 листопада.
Джерело: Філатов у Facebook, голова ОВА Валентин Резніченко
Пряма мова Філатова: "За попередніми даними, після прильоту, міські комунікації та інфраструктура не постраждали. Є автоматичне відключення декількох ТП.
Подробиці обстрілу та інформацію про жертви чекаємо від ВА".
Деталі: Місцеві жителі повідомляють про дим у місті.
В області з 11:38 діє тривога.
ОВА повідомила про 7 частково зруйнованих приватних будинків.
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Пряма мова Резніченка: "Вже шестеро постраждалих через ворожий удар по Дніпру. Одна жінка у важкому стані.
Росіяни поцілили по мирному кварталу…".