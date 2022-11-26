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У Дніпрі приліт по житловому кварталу, 6 поранених

Роман ПетренкоСубота, 26 листопада 2022, 11:19
У Дніпрі приліт по житловому кварталу, 6 поранених
фото з соцмереж

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив про приліт російської ракети в місті близько полудня 26 листопада.

Джерело: Філатов у Facebook, голова ОВА Валентин Резніченко

Пряма мова Філатова: "За попередніми даними, після прильоту, міські комунікації та інфраструктура не постраждали. Є автоматичне відключення декількох ТП.

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Подробиці обстрілу та інформацію про жертви чекаємо від ВА".

Деталі: Місцеві жителі повідомляють про дим у місті.

В області з 11:38 діє тривога.

ВІДЕО ДНЯ

ОВА повідомила про 7 частково зруйнованих приватних будинків.

Пряма мова Резніченка: "Вже шестеро постраждалих через ворожий удар по Дніпру. Одна жінка у важкому стані.

Росіяни поцілили по мирному кварталу…".

 

Теми: Дніпрообстріл
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