У Дніпрі приліт по житловому кварталу, 6 поранених

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив про приліт російської ракети в місті близько полудня 26 листопада.

Джерело: Філатов у Facebook, голова ОВА Валентин Резніченко

Пряма мова Філатова: "За попередніми даними, після прильоту, міські комунікації та інфраструктура не постраждали. Є автоматичне відключення декількох ТП.

Подробиці обстрілу та інформацію про жертви чекаємо від ВА".

Деталі: Місцеві жителі повідомляють про дим у місті.

В області з 11:38 діє тривога.

ОВА повідомила про 7 частково зруйнованих приватних будинків.

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Пряма мова Резніченка: "Вже шестеро постраждалих через ворожий удар по Дніпру. Одна жінка у важкому стані.

Росіяни поцілили по мирному кварталу…".