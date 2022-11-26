Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Днепре прилет по жилому кварталу, 6 раненых

Роман ПетренкоСуббота, 26 ноября 2022, 11:19
В Днепре прилет по жилому кварталу, 6 раненых
фото с соцсетей

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил о прилете российской ракеты в городе около полудня 26 ноября.

Источник: Филатов в Facebook, глава ОВА Валентин Резниченко

Прямая речь Филатова: "По предварительным данным, после прилёта, городские коммуникации и инфраструктура не пострадали. Есть автоматическое отключение нескольких ТП.

Реклама:

Подробности обстрела и информацию о жертвах ждём от ВА".

Детали: Местные жители сообщают о дыме в городе.

В области с 11:38 действует тревога.

ВИДЕО ДНЯ

ОВА сообщила о 7 частично разрушенных частных домов.

Прямая речь Резниченко: "Уже шестеро пострадавших из-за вражеского удара по Днепру. Одна женщина в тяжелом состоянии.

Россияне попали по мирному кварталу...".

 

Темы: Днепробстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Пограничники уничтожили наблюдательный пункт с оккупантами
В Херсон подали электричество - ОП
Премьер Польши прибыл в Киев
Воздушные силы назвали комплексы и самолеты, необходимые для усиления ПВО
Последние новости
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
20:39
Германия заблокировала российские активы на более чем €4 миллиарда
20:36
На юге ПВО сбила три вражеских разведывательных беспилотника
20:19
Ряд услуг сервисных центров МВД подорожают с 1 января
20:14
Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов
20:08
Зеленский обсудил с Папой Римским "формулу мира"
Все новости...
Реклама: