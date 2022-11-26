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В Днепре прилет по жилому кварталу, 6 раненых

Роман ПетренкоСуббота, 26 ноября 2022, 12:19
фото с соцсетей

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил о прилете российской ракеты в городе около полудня 26 ноября.

Источник: Филатов в Facebook, глава ОВА Валентин Резниченко

Прямая речь Филатова: "По предварительным данным, после прилёта, городские коммуникации и инфраструктура не пострадали. Есть автоматическое отключение нескольких ТП.

Подробности обстрела и информацию о жертвах ждём от ВА".

Детали: Местные жители сообщают о дыме в городе.

В области с 11:38 действует тревога.

ОВА сообщила о 7 частично разрушенных частных домов.

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Прямая речь Резниченко: "Уже шестеро пострадавших из-за вражеского удара по Днепру. Одна женщина в тяжелом состоянии.

Россияне попали по мирному кварталу...".

 

Темы: Днепробстрел
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