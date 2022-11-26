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Білоруські прикордонники і силовики "підкинули" Україні групу нелегальних мігрантів

Валентина РоманенкоСубота, 26 листопада 2022, 12:51
Білоруські прикордонники і силовики підкинули Україні групу нелегальних мігрантів
фото ДПСУ

На північному кордоні України затримали групу нелегальних мігрантів, яких до кордону доставили білоруські прикордонники.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Дослівно: "Республіка Білорусь продовжує підтримувати штучно створену міграційну кризу та умисно створює умови для спроб незаконного перетину кордону мігрантами.

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До таких провокацій прикордонники України спільно з іншими правоохоронними органами готувались ще з минулого року, хоч найбільше потерпають від цього країни ЄС. Неодноразово наголошувалося, що суміжна країна може в будь-який момент направити потоки мігрантів в напрямку України.

Примітно, що мігрантам активно в незаконних подорожах сприяють білоруські прикордонники та правоохоронці".

Деталі: Повідомляється про затримання групи нелегальних мігрантів вихідців з Південно-Східної Азії на державному кордоні.

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Під час виконання завдань прикордонники помітили доріжку слідів, що вела з території Білорусі, виявили та зупинили шістьох іноземців. Як надалі з’ясувалось, вони громадяни Пакистану та Бангладеш.

Затримані чоловіки повідомили, що територією Білорусі їх до кордону з Україною на автомобілі довезли особи у військовій формі, вони припускають, що це були представники прикордонної служби РБ. Далі їм вказали, в якому напрямку мігранти мають прямувати.

Крім цього, перебуваючи в Білорусі, вони контактували з представниками правоохоронних органів, які організовували їх незаконний маршрут і які наказали їм після незаконного перетину державного кордону зателефонувати та повідомити про своє місцеперебування.

Це підтверджується і переписками в месенджерах в телефонах іноземців. Зі слів мандрівників, до цього вони безуспішно намагалися потрапити в Польщу, теж за сприяння білоруських правоохоронців.

Дослівно: "Проте довгою подорож у мігрантів не вдалася, відразу після незаконного перетину кордону вони були затримані українськими прикордонниками.

Наразі із затриманими нелегалами проводяться відповідні заходи перевірки та встановлюються всі обставини спроби незаконного перетину кордону та хто сприяв їм у такій подорожі".

Передісторія:

  • Восени 2021 року на кордоні Польщі з Білоруссю склалася кризова ситауція із тисячами мігрантів, яких білоруські силовики супроводили до держмежі. Кілька разів мігранти намагались штурмувати польський кордон. 
  • Рада національної безпеки та оборони України обговорила дії України у відповідь на міграційну кризу, що склалась на кордоні Білорусі та Польщі. Україна посилила охорону кордону з Білоруссю 8,5 тисячами додаткових військових і поліцейських.
  • У ДПСУ припускали, що Білорусь може використати "мігрантів" як зброю проти України.

Читайте також: Вбивчий гуманізм Європи: як опір "білоруським" мігрантам розриває ЄС зсередини.

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Теми: Прикордонна службаБілорусьміграціяпровокації
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