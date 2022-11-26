Белорусские пограничники и силовики "подбросили" Украине группу нелегальных мигрантов

На северной границе Украины задержали группу нелегальных мигрантов, которых к границе доставили белорусские пограничники.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Дословно: "Республика Беларусь продолжает поддерживать искусственно созданный миграционный кризис и умышленно создает условия для попыток незаконного пересечения границы мигрантами.

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К таким провокациям пограничники Украины совместно с другими правоохранительными органами готовились еще с прошлого года, хотя больше всего страдают от этого страны ЕС. Неоднократно отмечалось, что сопредельная страна может в любой момент направить потоки мигрантов в направлении Украины.

Примечательно, что мигрантам активно в незаконных путешествиях способствуют белорусские пограничники и правоохранители".

Детали: Сообщается о задержании группы нелегальных мигрантов выходцев из Юго-Восточной Азии на государственной границе.

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Во время выполнения задач пограничники заметили дорожку следов, которая вела с территории Беларуси, обнаружили и остановили шестерых иностранцев. Как в дальнейшем выяснилось, они граждане Пакистана и Бангладеш.

Задержанные мужчины сообщили, что по территории Беларуси их до границы с Украиной на автомобиле довезли лица в военной форме, они предполагают, что это были представители пограничной службы РБ. Далее им указали, в каком направлении мигранты должны следовать.

Кроме этого, находясь в Беларуси, они контактировали с представителями правоохранительных органов, которые организовывали их незаконный маршрут и которые приказали им после незаконного пересечения государственной границы позвонить и сообщить о своем местонахождении.

Это подтверждается и переписками в мессенджерах в телефонах иностранцев. По словам путешественников, до этого они безуспешно пытались попасть в Польшу, тоже при содействии белорусских правоохранителей.

Дословно: "Однако долгим путешествие у мигрантов не вышло, сразу после незаконного пересечения границы они были задержаны украинскими пограничниками.

Сейчас с задержанными нелегалами проводятся соответствующие меры проверки и устанавливаются все обстоятельства попытки незаконного пересечения границы и кто способствовал им в таком путешествии".

Предыстория:

Осенью 2021 года на границе Польши с Беларусью сложилась кризисная ситуация с тысячами мигрантов, которых белорусские силовики сопроводили к госрубежу. Несколько раз мигранты пытались штурмовать польскую границу.

Совет национальной безопасности и обороны Украины обсудил действия Украины в ответ на миграционный кризис, сложившийся на границе Беларуси и Польши. Украина усилила охрану границы с Беларусью 8,5 тысячами дополнительных военных и полицейских.

В ГПСУ предполагали, что Беларусь может использовать "мигрантов" как оружие против Украины.

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