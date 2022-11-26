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Україна звільнила ще 12 людей: серед них захисники Маріуполя, ЧАЕС та Зміїного

Роман ПетренкоСубота, 26 листопада 2022, 13:49
Україна звільнила ще 12 людей: серед них захисники Маріуполя, ЧАЕС та Зміїного
фото оп

26 листопада відбувся обмін полоненими, Україні вдалося звільнити 12 людей, повідомив глава ОП Андрій Єрмак.

Джерело: Єрмак у Telegram, ДПСУ

Пряма мова Єрмака: "Серед них - 4 бійців ВМС, двоє нацгвардійців, прикордонників, один з ТРо, а також троє цивільних - подружжя та чоловік, який вважався зниклим безвісти. Серед військових - двоє офіцерів, а також семеро рядових та сержантів.

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Додому їдуть воїни, які захищали зокрема Маріуполь, ЧАЕС та острів Зміїний".

Деталі: За словами Єрмака, за останній тиждень звільнили 98 українців.

ДПСУ повідомила, що вдалося повернути двох прикордонників Донецького загону.

ВІДЕО ДНЯ
 

Нагадаємо: Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) на основі зібраних даних роблять висновки, що РФ, ймовірно, частіше проводить обміни військовополоненими, аби вгамувати хвилю невдоволення в інформпросторі.

Теми: обмінполоненівійна
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