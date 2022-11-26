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Украина освободила еще 12 своих людей: среди них защитники Мариуполя, ЧАЭС и Змеиного

Роман ПетренкоСуббота, 26 ноября 2022, 14:49
фото оп

26 ноября состоялся обмен пленными, Украине удалось освободить 12 человек, сообщил глава ОП Андрей Ермак.

Источник: Ермак в Telegram

Прямая речь Ермака: "Среди них - 4 бойцов ВМС, двое нацгвардейцев, пограничников, один из ТРО, а также трое гражданских - супруги и мужчина, который считался пропавшим без вести. Среди военных - двое офицеров, а также семеро рядовых и сержантов.

Домой едут воины, которые защищали в частности Мариуполь, ЧАЭС и остров Змеиный".

Детали: По словам Ермака, за последнюю неделю освободили 98 украинцев.

ГПСУ сообщила, что удалось вернуть двух пограничников Донецкого отряда.

 

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Напомним: Аналитики Института изучения войны (ISW) на основе собранных данных делают выводы, что РФ, вероятно, чаще проводит обмены военнопленными, чтобы унять волну недовольства в информпространстве.

Темы: обменпленныевойна
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