Удар РФ по Дніпру: кількість потерпілих зросла до 13
Субота, 26 листопада 2022, 15:47
Кількість потерпілих внаслідок ракетної атаки Росії по місту Дніпро зросла до 13.
Джерело: очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко
Пряма мова: "До лікарів звернулися уже 13 людей, які постраждали через ракетний удар по Дніпру. Четверо у лікарні. Серед них 17-річний юнак".
Деталі: На місці прильотів працюють усі служби. Рятувальники розбирають завали. За словами Резніченка, є ймовірність, що там може знаходитися людина.
Загалом постраждали 7 приватних будинків.
Що передувало: Мер Дніпра Борис Філатов повідомив про приліт російської ракети в місті близько полудня 26 листопада. ОВА повідомила про 7 частково зруйнованих приватних будинків.
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