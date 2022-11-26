Удар РФ по Днепру: число пострадавших возросло до 13

Количество пострадавших в результате ракетной атаки России по городу Днепр возросло до 13.

Источник: глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко

Прямая речь: "К врачам обратились уже 13 человек, пострадавших из-за ракетного удара по Днепру. Четверо в больнице. Среди них 17-летний юноша".

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Детали: На месте прилетов работают все службы. Спасатели разбирают завалы. По словам Резниченко, есть вероятность, что там может находиться человек.

ФОТО ИЗ ТГ КИРИЛЛА ТИМОШЕНКО

ФОТО ИЗ ТГ КИРИЛЛА ТИМОШЕНКО

Всего пострадали 7 частных домов.

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Что предшествовало: Мэр Днепра Борис Филатов сообщил о прилете российской ракеты в городе около полудня 26 ноября. ОВА сообщила о 7 частично разрушенных частных домах.

Россияне попали по мирному кварталу.