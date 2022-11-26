Удар РФ по Днепру: число пострадавших возросло до 13
Суббота, 26 ноября 2022, 15:47
Количество пострадавших в результате ракетной атаки России по городу Днепр возросло до 13.
Источник: глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко
Прямая речь: "К врачам обратились уже 13 человек, пострадавших из-за ракетного удара по Днепру. Четверо в больнице. Среди них 17-летний юноша".
Детали: На месте прилетов работают все службы. Спасатели разбирают завалы. По словам Резниченко, есть вероятность, что там может находиться человек.
Всего пострадали 7 частных домов.
Что предшествовало: Мэр Днепра Борис Филатов сообщил о прилете российской ракеты в городе около полудня 26 ноября. ОВА сообщила о 7 частично разрушенных частных домах.
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