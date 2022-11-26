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20% із київських "пунктів незламності" виявилися закритими – Арахамія

"Українська правда"Субота, 26 листопада 2022, 21:01
20% із київських пунктів незламності виявилися закритими – Арахамія
Пункт незламності, облаштований рятувальниками, фото ДСНС

У Києві з 530 "пунктів незламності", роботу яких перевірили народні депутати, 20% виявилися закритими, заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Джерело: Давид Арахамія в ефірі єдиного телемарафону 26 листопада, "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Мені, чесно кажучи, як представнику влади соромно, хоч це має бути соромно не мені, а міській владі Києва. Але мені соромно, бо у 20% ці "пункти незламності" взагалі закриті…

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Десь є три генератори, але вони не підключені, десь немає жодного генератора, десь немає інтернету, десь немає води".

Деталі: За словами Арахамії, народні депутати збираються підключити представників бізнесу та волонтерів, щоб "пункти незламності" запрацювали на повну силу,

"Безумовно, тиснутимемо і працюватимемо з міською владою, щоб протягом двох-трьох днів вирішити всі ці логістичні організаційні питання", – заявив голова президентської фракції.

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Арахамія пояснив, що нардепи вирішили перевірити роботу "пунктів незламності" у столиці, оскільки було багато скарг від киян, що пункти не працюють, там відсутні тепло, інтернет.

У своєму Telegram-каналі Арахамія також повідомив, що в неділю "слуги народу" продовжать "інспектувати Київ".

Цьому передувало: 25 листопада президент Володимир Зеленський дорікнув столичній владі за "профанацію" з відкриттям "пунктів незламності", як влада називає місця, де можна зігрітися, зарядити телефон та знайти зв’язок у разі його відсутності в місті.

Того дня столичний голова Віталій Кличко повідомив, що Київ розгорнув роботу понад 400 пунктів обігріву.

ДСНС станом на вечір 26 листопада розгорнула 979 "пунктів незламності" по Україні.

Теми: Київпункти незламностіАрахамія
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