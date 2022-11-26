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20% из киевских "пунктов несокрушимости" оказались закрытыми – Арахамия

"Украинская правда"Суббота, 26 ноября 2022, 22:01
Пункт несокрушимости, обустроенный спасателями, фото ГСЧС

В Киеве из 530 "пунктов несокрушимости", работу которых проверили народные депутаты, 20% оказались закрытыми, сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Источник: Давид Арахамия в эфире единого телемарафона 26 ноября, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Мне, честно говоря, как представителю власти стыдно, хотя это должно быть стыдно не мне, а городской власти Киева. Но мне стыдно, потому что в 20% эти "пункты несокрушимости" вообще закрыты…

Где-то есть три генератора, но они не подключены, где-то нет ни одного генератора, где-то нет интернета, где-то нет воды".

Детали: По словам Арахамии, народные депутаты намерены подключить представителей бизнеса и волонтеров, чтобы пункты заработали в полную силу.

"Безусловно, будем давить и работать с городской властью, чтобы в течение двух-трех дней решить все эти логистические организационные вопросы", – заявил глава президентской фракции.

Арахамия пояснил, что нардепы решили проверить работу "пунктов несокрушимости" в столице, поскольку было много жалоб от киевлян, что пункты не работают, что там отсутствуют тепло, интернет.

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В своем Telegram-канале Арахамия также сообщил, что в воскресенье "слуги народа" продолжат "инспектировать Киев".

Этому предшествовало: 25 ноября президент Владимир Зеленский упрекнул столичную власть за "профанацию" с открытием "пунктов несокрушимости", как власть называет места, где можно согреться, зарядить телефон и найти связь в случае ее отсутствия в городе.

В тот день столичный голова Виталий Кличко сообщил, что Киев развернул работу более 400 пунктов обогрева.

ГСЧС по состоянию на вечер 26 ноября развернула 979 "пунктов несокрушимости" по Украине.

Темы: Киевпункты несокрушимостиАрахамия
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