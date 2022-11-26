Росіяни обстріляли Чорнобаївку – поранили дитину

У Чорнобаївці на Херсонщині внаслідок ворожого обстрілу 26 листопада постраждала дитина.

Джерело: голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич

Пряма мова: "Чорнобаївку Херсонського району сьогодні обстріляли російські окупанти. Внаслідок удару дістала поранення дитина. Її доправили до дитячої обласної клінічної лікарні".

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Цьому передувало: Генштаб ЗСУ в суботу ввечері повідомив, що на Херсонському напрямку ворог не припиняє артилерійські обстріли підрозділів українських військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро: зокрема, обстрілював Чорнобаївку й Херсон.