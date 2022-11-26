Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни обстріляли Чорнобаївку – поранили дитину

Олена РощінаСубота, 26 листопада 2022, 22:52

У Чорнобаївці на Херсонщині внаслідок ворожого обстрілу 26 листопада постраждала дитина.

Джерело: голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич

Пряма мова: "Чорнобаївку Херсонського району сьогодні обстріляли російські окупанти. Внаслідок удару дістала поранення дитина. Її доправили до дитячої обласної клінічної лікарні". 

Цьому передувало: Генштаб ЗСУ в суботу ввечері повідомив, що на Херсонському напрямку ворог не припиняє артилерійські обстріли підрозділів українських військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро: зокрема, обстрілював Чорнобаївку й Херсон.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Херсонська областьвійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

У Латвії в ДТП з естонським автобусом постраждали українські військові

Росіяни готуються перекинути свої підрозділи з Білорусі в Україну – зведення Генштабу

Кличко – на закиди Зеленського й "слуг": Маніпулювати не треба, всі пункти працюють

Лукашенко: США стримують Україну від переговорів, щоб розтоптати Росію

фотоСБУ завітала до УПЦ МП в Івано-Франківську

фотоЗеленський зустрів у Києві главу МЗС Бельгії, яка незаконно їздила до Криму

Усі новини...
Херсонська область
Армія РФ перегруповується для посилення на трьох напрямках – Генштаб ЗСУ
Росія продовжує вбивати десятками людей на звільнених територіях Херсонщини
Окупанти вбили 10 жителів Херсонщини за добу, поранених – понад 50
Останні новини
20:46
Росіяни пошкодили вже 32 тисячі цивільних об’єктів і 700 об’єктів інфраструктури – МВС
20:27
У Латвії в ДТП з естонським автобусом постраждали українські військові
20:04
У Польщі сталося масове отруєння в пансіонаті для українських біженців
19:49
Генсек НАТО: Чим більше військової підтримки, тим сильніша буде позиція України на переговорах
19:38
фото, відеоНардеп Беленюк став чемпіоном України з греко-римської боротьби
19:20
У Херсоні зі світлом уже 17% споживачів
18:52
У Німеччині зареєстровано понад мільйон біженців з України
18:27
США надали $20 млн на підтримку української зернової ініціативи – посол
18:17
Росіяни готуються перекинути свої підрозділи з Білорусі в Україну – зведення Генштабу
18:09
фотоНацбанк випустив пам'ятну медаль на честь героїв Маріуполя
Усі новини...