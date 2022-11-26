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Россияне обстреляли Чернобаевку – ранили ребенка

Елена РощинаСуббота, 26 ноября 2022, 21:52

В Чернобаевке на Херсонщине в результате вражеского обстрела 26 ноября пострадал ребенок.

Источник: глава Херсонской ОГА Ярослав Янушевич

Прямая речь: "Чернобаевку Херсонского района сегодня обстреляли российские оккупанты. В результате удара получил ранения ребенок. Его доставили в детскую областную клиническую больницу". 

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Этому предшествовало: Генштаб ВСУ в субботу вечером сообщил, что на Херсонском направлении враг не прекращает артиллерийские обстрелы подразделений украинских войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр: в частности, обстреливал Чернобаевку и Херсон.

Темы: Херсонская областьвойна
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