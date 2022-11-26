Россияне обстреляли Чернобаевку – ранили ребенка
Суббота, 26 ноября 2022, 22:52
В Чернобаевке на Херсонщине в результате вражеского обстрела 26 ноября пострадал ребенок.
Источник: глава Херсонской ОГА Ярослав Янушевич
Прямая речь: "Чернобаевку Херсонского района сегодня обстреляли российские оккупанты. В результате удара получил ранения ребенок. Его доставили в детскую областную клиническую больницу".
Этому предшествовало: Генштаб ВСУ в субботу вечером сообщил, что на Херсонском направлении враг не прекращает артиллерийские обстрелы подразделений украинских войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр: в частности, обстреливал Чернобаевку и Херсон.
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