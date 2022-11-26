День ЧС-22: Франція достроково вийшла у плей-оф, Аргентина виграла перший матч

У сьомий день Чемпіонату світу 2022 в Катарі збірна Франції після перемоги над Данією вже вийшла у плей-оф, а Аргентина отримала шанс на наступну стадію.

Джерело: УП

Деталі: Сьомий ігровий день почався з мінімальної перемоги Австралії над Тунісом 1:0.

Туніс почав гарно, і, хоч і втратив запал після пропущеного голу, мав багато шансів відігратися.

Команда завдала 12 ударів у бік воріт (4 у площину), в той час, коли суперник – лише п’ять (два у площину).

Австралія і Туніс мають шанси пройти у плей-оф залежно від того, як проведуть третій матч.

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Зустріч Польщі та Саудівської Аравії була найцікавішою цього дня. Азійські гравці, пропустивши у першому таймі, вже за декілька хвилин мали шанс відігратися, але не реалізували пенальті.

У другому таймі команду двічі рятувала стійка, а наприкінці гри захисник Саудівської Аравії практично віддав м’яч Роберту Левандовському біля своїх же воріт – той скористався шансом.

Для 34-річного нападника та лідера Польщі це перший гол в кар’єрі на Чемпіонатах світу.

За статистикою збірна з Азії була активнішою за всіма параметрами, але завершила гру з поразкою 2:0.

Третіми грали Франція з Данією, і чинний чемпіон світу перемогою 2:1 першим достроково вийшов у плей-оф стадію чинного Мундіалю.

Французи показали гарний атакувальний футбол, завдавши у бік воріт противника два десятки ударів і мали декілька гарних шансів забити.

Своїми двома ударами в цій грі Кіліан Мбаппе обігнав легендарного француза Тьєррі Анрі за кількістю голів на чемпіонатах світу – у нього вже 7.

Четверта гра 26 листопада була дуже важливою для Аргентини. Команда зустрічалася з Мексикою, й у непростому матчі змогла перемогти 2:0.

Аргентинці реабілітувалися після сенсаційної поразки Саудівській Аравії завдяки голам Ліонеля Мессі та Альберто Фернандеса.

Після цієї зустрічі Мессі з 8 голами на ЧС догнав таких легендарних гравців, як Дієго Марадона, Кріштіану Роналду, Рівалдо тощо.

У наступному матчі вирішиться, чи гратиме Аргентина у плей-оф стадії ЧС 2022.