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День ЧМ-22: Франция досрочно вышла в плей-офф, Аргентина выиграла первый матч

Роман ПетренкоСуббота, 26 ноября 2022, 22:57

В седьмой день Чемпионата мира 2022 в Катаре сборная Франции после победы над Данией уже вышла в плей-офф, а Аргентина получила шанс на следующую стадию.

Источник: УП

Детали: Седьмой игровой день начался с минимальной победы Австралии над Тунисом 1:0.

Тунис начал хорошо, и, хотя и потерял пыл после пропущенного гола, имел много шансов отыграться.

Команда нанесла 12 ударов в сторону ворот (4 в створ), в то время, когда соперник - только пять (два в створ).

Австралия и Тунис имеют шансы пройти в плей-офф в зависимости от того, как проведут третий матч.

ВИДЕО ДНЯ

Встреча Польши и Саудовской Аравии была самой интересной в этот день. Азиатские игроки, пропустив в первом тайме, уже через несколько минут имели шанс отыграться, но не реализовали пенальти.

Во втором тайме команду дважды спасала стойка, а в конце игры защитник Саудовской Аравии практически отдал мяч Роберту Левандовскому у своих же ворот - тот воспользовался шансом.

Для 34-летнего нападающего и лидера Польши это первый гол в карьере на Чемпионатах мира.

По статистике сборная из Азии была активнее по всем параметрам, но завершила игру с поражением 2:0.

Третьими играли Франция с Данией, и действующий чемпион мира победой 2:1 первым досрочно вышел в плей-офф стадию действующего Мундиаля.

Французы показали хороший атакующий футбол, нанеся в сторону ворот противника два десятка ударов и имели несколько хороших шансов забить.

Своими двумя ударами в этой игре Килиан Мбаппе обогнал легендарного француза Тьерри Анри по количеству голов на чемпионатах мира - у него уже 7.

Четвертая игра 26 ноября была очень важной для Аргентины. Команда встречалась с Мексикой, и в непростом матче смогла победить 2:0.

Аргентинцы реабилитировались после сенсационного поражения Саудовской Аравии благодаря голам Лионеля Месси и Альберто Фернандеса.

После этой встречи Месси с 8 голами на ЧМ догнал таких легендарных игроков, как Диего Марадона, Криштиану Роналду, Ривалдо и др.

В следующем матче решится, будет ли играть Аргентина в плей-офф стадии ЧМ 2022.

Темы: чемпионат мирафутбол
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