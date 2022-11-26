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Арахамія попередив українців про ймовірність нових обстрілів і блекаутів

Ольга Глущенко Субота, 26 листопада 2022, 23:39
Арахамія попередив українців про ймовірність нових обстрілів і блекаутів
ДАВИД АРАХАМІЯ. ФОТО С СОЦМЕРЕЖ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ"

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія попередив українців про можливі ворожі обстріли та блекаути наступного тижня.

Джерело: Арахамія під час телемарафону 26 листопада

Пряма мова: "Потрібно заздалегідь приготувати запаси продуктів у сухому вигляді на тривалий період, тому що є інформація про те, що наступного тижня можуть бути нові ракетні удари і будуть нові блекаути".

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Нагадаємо: Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім закликав людей зробити запас води та зарядити павербанки, оскільки є ризик нових обстрілів з боку Росії.

Теми: війнаобстрілелектроенергіяАрахамія
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