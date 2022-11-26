Арахамия предупредил украинцев о вероятности новых обстрелов и блэкаутов
Суббота, 26 ноября 2022, 23:39
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предупредил украинцев о возможных вражеских обстрелах и блэкаутах на следующей неделе.
Источник: Арахамия во время телемарафона 26 ноября
Прямая речь: "Нужно заранее приготовить запасы продуктов в сухом виде на длительный период, потому что есть информация о том, что на следующей неделе могут быть новые ракетные удары и будут новые блэкауты".
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Напомним: Глава Николаевской ОГА Виталий Ким призвал людей сделать запас воды и зарядить павербанки, поскольку есть риск новых обстрелов со стороны России.