Арахамия предупредил украинцев о вероятности новых обстрелов и блэкаутов

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предупредил украинцев о возможных вражеских обстрелах и блэкаутах на следующей неделе.

Источник: Арахамия во время телемарафона 26 ноября

Прямая речь: "Нужно заранее приготовить запасы продуктов в сухом виде на длительный период, потому что есть информация о том, что на следующей неделе могут быть новые ракетные удары и будут новые блэкауты".

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Напомним: Глава Николаевской ОГА Виталий Ким призвал людей сделать запас воды и зарядить павербанки, поскольку есть риск новых обстрелов со стороны России.