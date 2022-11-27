NYT: В Украине за день используют столько артиллерии, как в Афганистане за месяц

Россия и Украина используют оружие и боеприпасы темпами, невиданными со времен Второй мировой войны, союзники ищут способы пополнить запасы для Украины, наличие оружия может стать решающим в нынешней войне.

Источник: "The New York Times"

Детали: Американское издание отмечает, что после распада СССР европейские страны резко сократили свои оборонные бюджеты, армии и арсеналы.

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Теперь война в Украине поглощает скромные запасы артиллерии, боеприпасов и средств противовоздушной обороны того, что некоторые в НАТО называют европейскими "армиями бонсай". Даже США имеют лишь ограниченные запасы оружия, которого хотят и в котором нуждаются украинцы, и Вашингтон не желает оттягивать ключевые виды вооружений от Тайваня и Кореи.

Дословно NYT: "Сейчас, через девять месяцев войны, фундаментальная неготовность Запада вызвала бешеную погоню за тем, чтобы обеспечить Украину тем, что ей нужно, одновременно пополняя запасы НАТО.

Поскольку обе стороны сжигают оружие и боеприпасы темпами, невиданными со времен Второй мировой войны, соревнование за содержание арсеналов на должном уровне стало критическим фронтом, который может оказаться решающим для усилий Украины.

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По словам официальных представителей НАТО, количество используемой артиллерии поражает воображение. В Афганистане силы НАТО могли выпускать даже 300 артиллерийских снарядов в день и не беспокоиться о противовоздушной обороне. Но Украина может выпускать тысячи снарядов ежедневно и остается в отчаянии от противовоздушной обороны против российских ракет и иранских беспилотников".

Детали: Камилла Гранд, эксперт по вопросам обороны Европейского совета по международным отношениям, которая до недавнего времени была помощником генсека НАТО по вопросам оборонных инвестиций, говорит: "День в Украине – это месяц или больше в Афганистане".

Высокопоставленный чиновник НАТО заявил, что прошлым летом на Донбассе украинцы выпускали от 6 000 до 7 000 артиллерийских снарядов ежедневно, а россияне – от 40 000 до 50 000 снарядов в день. Для сравнения: США производят только 15 000 снарядов в месяц.

Запад пытается найти все более дефицитное оборудование и боеприпасы советских времен, которые Украина может использовать сейчас, включая ракеты ПВО С-300, танки Т-72 и особенно артиллерийские снаряды советского калибра.

Запад также пытается найти альтернативные системы, даже если они более старые, чтобы заменить сокращающиеся запасы дорогих зенитных ракет и противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Даже обсуждается возможность инвестирования НАТО в старые заводы в Чехии, Словакии и Болгарии с целью возобновления производства снарядов советского калибра 152 мм и 122 мм для артиллерийского вооружения Украины, отмечает издание.

Страны НАТО предоставили Украине некоторую современную западную артиллерию, которая использует 155-мм снаряды стандарта НАТО, но с этим также есть нюансы.

У россиян тоже есть проблемы с пополнением запасов. Сейчас они используют меньше артиллерийских снарядов, но у них их много, даже если некоторые из них старые и менее надежные. Москва также пытается наращивать военное производство и, как сообщается, стремится покупать ракеты у Северной Кореи и больше дешевых беспилотников у Ирана.

NYT отмечает, что в целом страны НАТО предоставили Украине вооружение на сумму около 40 миллиардов долларов, что примерно равно годовому оборонному бюджету Франции.

Один из чиновников НАТО сказал, что 20 из 30 членов Альянса "почти исчерпали свои возможности", но те 10, что остались, все еще могут обеспечить больше: к ним относятся Франция, Германия, Италия и Нидерланды.

Германия, Франция и США хотят откалибровать оружие, которое получает Украина, чтобы предотвратить эскалацию и прямые атаки на Россию.

Марк Канчиан, бывший стратег Белого дома по вопросам вооружений, который сейчас является старшим советником в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований, сказал, что украинцы хотят по меньшей мере четыре системы, которые Запад не предоставил и вряд ли предоставит: ракеты большой дальности класса "земля-земля", известные как ПТРК, которые могут поразить Россию и Крым; западные истребители; западные танки; более совершенную ПВО.

ПТРК, дальность действия которых составляет около 190 километров, или около 118 миль, не будут предоставлены из-за опасений, что они могут нанести удар по России; танки и истребители слишком сложны и требуют года или больше, чтобы научиться их использовать и обслуживать.

Что касается противовоздушной обороны, то, по словам Канчиана, НАТО и США деактивировали большую часть своих систем ПВО ближнего радиуса действия после холодной войны, и у них осталось немного средств противовоздушной обороны. Производство большего количества может занять до двух лет.

Вашингтон также рассматривает старые, более дешевые альтернативы, такие как предоставление Украине противотанковых ракет TOW вместо Javelin и зенитно-ракетных комплексов Hawk вместо более новых версий.

"Но официальные лица все больше подталкивают Украину быть более эффективной и не стрелять, например, ракетой, которая стоит 150 000 долларов, по беспилотнику, который стоит 20 000 долларов", – говорится в статье.

На наращивание производства 155-мм снарядов, по словам Канчиана, может уйти 4-5 лет.