Росіяни вранці атакували двома ракетами Кривий Ріг – значні руйнування на залізниці
У Кривому Розі вранці 27 листопада росіяни вдарили ракетами по залізниці Кривого Рогу.
Джерело: Вілкул у Telegram, голова ОВА Валентин Резніченко, голова Криворізької райвійськадміністрації Євген Ситниченко в ефірі телемарафону
Пряма мова Вілкула: "Кривий Ріг – ракетна атака!".
Деталі: Влада закликає людей залишатися в укриттях. Наразі немає ніяких подробиць.
У соцмережах повідомляють про два вибухи і дим над містом. Наразі цьому немає офіційного підтвердження.
Пряма мова Резніченка: "Дві російські ракети ударили по об’єкту транспортної інфраструктури.
Серйозні руйнування".
Більше деталей: Ситниченко розповів, що росіяни влучили по залізниці. Він сказав, що для відновлення мають провести "велику й довгу роботу" через значні руйнування, а колії не працюватимуть "довгий час".
Внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.