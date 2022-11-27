Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни вранці атакували двома ракетами Кривий Ріг – значні руйнування на залізниці

Роман ПетренкоНеділя, 27 листопада 2022, 10:02
Росіяни вранці атакували двома ракетами Кривий Ріг – значні руйнування на залізниці
ФОТО UK.WIKIPEDIA.ORG

У Кривому Розі вранці 27 листопада росіяни вдарили ракетами по залізниці Кривого Рогу.

Джерело: Вілкул у Telegram, голова ОВА Валентин Резніченко, голова Криворізької райвійськадміністрації Євген Ситниченко в ефірі телемарафону

Пряма мова Вілкула: "Кривий Ріг – ракетна атака!".

Реклама:

Деталі: Влада закликає людей залишатися в укриттях. Наразі немає ніяких подробиць.

У соцмережах повідомляють про два вибухи і дим над містом. Наразі цьому немає офіційного підтвердження.

Пряма мова Резніченка: "Дві російські ракети ударили по об’єкту транспортної інфраструктури.

ВІДЕО ДНЯ

Серйозні руйнування".

Більше деталей: Ситниченко розповів, що росіяни влучили по залізниці. Він сказав, що для відновлення мають провести "велику й довгу роботу" через значні руйнування, а колії не працюватимуть "довгий час".

Внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.

Теми: Кривий РігобстрілВілкул
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
Орбан: "Нам потрібна суверенна Україна, щоб Росія не становила загрози для Європи"
Ще 600 окупантів загинули на війні
Арахамія: Наступний тиждень може бути важким – влада і військові готуються
ЗСУ знищили окупантів, техніку та "важливий об’єкт" на Луганщині – ОВА
Останні новини
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
Усі новини...
Реклама: