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Росіяни вранці атакували двома ракетами Кривий Ріг – значні руйнування на залізниці

Роман ПетренкоНеділя, 27 листопада 2022, 11:02
ФОТО UK.WIKIPEDIA.ORG

У Кривому Розі вранці 27 листопада росіяни вдарили ракетами по залізниці Кривого Рогу.

Джерело: Вілкул у Telegram, голова ОВА Валентин Резніченко, голова Криворізької райвійськадміністрації Євген Ситниченко в ефірі телемарафону

Пряма мова Вілкула: "Кривий Ріг – ракетна атака!".

Деталі: Влада закликає людей залишатися в укриттях. Наразі немає ніяких подробиць.

У соцмережах повідомляють про два вибухи і дим над містом. Наразі цьому немає офіційного підтвердження.

Пряма мова Резніченка: "Дві російські ракети ударили по об’єкту транспортної інфраструктури.

Серйозні руйнування".

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Більше деталей: Ситниченко розповів, що росіяни влучили по залізниці. Він сказав, що для відновлення мають провести "велику й довгу роботу" через значні руйнування, а колії не працюватимуть "довгий час".

Внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.

Теми: Кривий РігобстрілВілкул
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