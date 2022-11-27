Россияне утром атаковали двумя ракетами Кривой Рог - значительные разрушения на железной дороге
В Кривом Роге утром 27 ноября россияне ударили ракетами по железной дороге Кривого Рога.
Источник: Вилкул в Telegram, глава ОВА Валентин Резниченко
Прямая речь Вилкула: "Кривой Рог - ракетная атака!".
Детали: Власти призывают людей оставаться в укрытиях. Пока нет никаких подробностей.
В соцсетях сообщают о двух взрывах и дыме над городом. Пока этому нет официального подтверждения.
Прямая речь Резниченко: "Две российские ракеты ударили по объекту транспортной инфраструктуры.
Серьезные разрушения".
Больше деталей: Ситниченко рассказал, что россияне попали по железной дороге. Он сказал, что для восстановления должны провести "большую и длительную работу" из-за значительных разрушений, а пути не будут работать "долгое время".
В результате обстрела никто не пострадал.