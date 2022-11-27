Россияне утром атаковали двумя ракетами Кривой Рог - значительные разрушения на железной дороге

В Кривом Роге утром 27 ноября россияне ударили ракетами по железной дороге Кривого Рога.

Источник: Вилкул в Telegram, глава ОВА Валентин Резниченко

Прямая речь Вилкула: "Кривой Рог - ракетная атака!".

Детали: Власти призывают людей оставаться в укрытиях. Пока нет никаких подробностей.

В соцсетях сообщают о двух взрывах и дыме над городом. Пока этому нет официального подтверждения.

Прямая речь Резниченко: "Две российские ракеты ударили по объекту транспортной инфраструктуры.

Серьезные разрушения".

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Больше деталей: Ситниченко рассказал, что россияне попали по железной дороге. Он сказал, что для восстановления должны провести "большую и длительную работу" из-за значительных разрушений, а пути не будут работать "долгое время".

В результате обстрела никто не пострадал.