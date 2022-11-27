Окупанти 54 рази били по Херсонщині: 1 людина загинула, серед поранених дитина

Наслідки російських ударів по Україні. Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

Одна людина загинула та ще двоє, серед яких дитина, отримали поранення у результаті російських обстрілів Херсонської області.

Джерело: голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич у Telegram

Пряма мова Янушевича: "Російські окупанти 54 рази обстріляли територію Херсонщини. Рашисти продовжують використовувати тактику терору – цілеспрямовано б’ють по цивільній інфраструктурі та мирних жителях області.

Минулої доби рашисти вбили 1 мешканця області, ще 2 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості. Серед поранених є одна дитина".

Деталі: За словами голови ОВА, минулої доби під ворожим вогнем опинилися житлові квартали Херсона – російські снаряди поцілили в приватні помешкання, гаражний кооператив, навчальний заклад.



Також окупанти обстріляли Чорнобаївку, Придніпровське, Музиківку, Зеленівку, Антонівку, Благовіщенське, Приозерне та Комишани.



У Бериславському районі російська армія обстріляла Берислав – пошкоджено приватні будинки.

Також загарбники гатили по Республіканцю, Широкій Балці, Червоному Маяку, Миловому, Качкарівці, Новобериславу та Шляховому.

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