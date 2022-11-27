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Оккупанты 54 раза били по Херсонской области: 1 человек погиб, среди раненых ребенок

Ирина БалачукВоскресенье, 27 ноября 2022, 09:13
Оккупанты 54 раза били по Херсонской области: 1 человек погиб, среди раненых ребенок
Последствия российских ударов по Украине. Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

Один человек погиб и еще двое, среди которых ребенок, получили ранения в результате российских обстрелов Херсонской области.

Источник: глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич в Telegram

Прямая речь Янушевича: "Российские оккупанты 54 раза обстреляли территорию Херсонщины. Рашисты продолжают использовать тактику террора – целенаправленно бьют по гражданской инфраструктуре и мирным жителям области.

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За прошедшие сутки рашисты убили 1 жителя области, еще 2 человека получили ранения различной степени тяжести. Среди раненых есть один ребенок".

Детали: По словам главы ОВА, за прошедшие сутки под вражеским огнем оказались жилые кварталы Херсона – российские снаряды попали в частные дома, гаражный кооператив, учебное заведение.

Также оккупанты обстреляли Чернобаевку, Приднепровское, Музыковку, Зеленовку, Антоновку, Благовещенское, Приозерное и Камышаны.

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В Бериславском районе российская армия обстреляла Берислав – повреждены частные дома.

Также захватчики били по Республиканцу, Широкой Балке, Красному Маяку, Миловому, Качкаровке, Новобериславу и Шляховому.

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Темы: Херсонская областьвойнажертвы
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