Арахамія: Наступний тиждень може бути важким – влада і військові готуються

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вкотре наголосив, що наступний тиждень може бути важким, і зазначив, що влада, військові і екстрені служби готуються до цього.

Джерело: Арахамія у Telegram

Пряма мова голови фракції СН: "Наступний тиждень може бути дуже важким. Росіяни планують нові теракти проти об’єктів енергетики.



Екстрені служби й органи влади опрацьовують різні сценарії. Проведено багато тренувань, відпрацьовані дії енергетиків і критичної інфраструктури, кожен знає, що має робити. Ми готуємося. Готуються військові".



Деталі: Арахамія закликав кожного українця додатково подбати про себе та свої родини. Зокрема, зробити запас води, їжі тривалого зберігання, зарядити телефони і павербанки, а також дізнатися, де найближчий "Пункт незламності".



Для довідки: На спеціальному сайті nezlamnist.gov.ua розміщено мапу таких пунктів, яка постійно оновлюється.

Знати більше: Зігрітися та зарядити телефон: що таке пункти незламності та як вони працюють

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