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Арахамия: Следующая неделя может быть тяжелой – власть и военные готовятся

Ирина БалачукВоскресенье, 27 ноября 2022, 10:37
Давид Арахамия. Фото из Telegram

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в очередной раз подчеркнул, что следующая неделя может быть тяжелой, и отметил, что власть, военные и экстренные службы готовятся к этому.

Источник: Арахамия в Telegram

Прямая речь главы фракции СН: "Следующая неделя может быть очень тяжелой. Россияне планируют новые теракты против объектов энергетики.

Экстренные службы и органы власти прорабатывают различные сценарии. Проведено много тренировок, отработаны действия энергетиков и критической инфраструктуры, каждый знает, что должен делать. Мы готовимся. Готовятся военные".

Детали: Арахамия призвал каждого украинца дополнительно позаботиться о себе и своих семьях. В частности, сделать запас воды, пищи длительного хранения, зарядить телефоны и павербанки, а также узнать, где ближайший "Пункт несокрушимости".

Для справки: На специальном сайте nezlamnist.gov.ua размещена карта таких пунктов, которая постоянно обновляется.

Знать больше: Согреться и зарядить телефон: что такое пункты несокрушимости и как они работают

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Темы: Арахамия войнаэлектроэнергияпункты несокрушимости
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