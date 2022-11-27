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Росіяни за добу убили 7 цивільних в Україні

Ірина БалачукНеділя, 27 листопада 2022, 13:59
Інфографіка з Telegram Тимошенка

За минулу добу від рук російських загарбників загинули 7 осіб, ще 19 отримали поранення.

Джерело: заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, голови ОВА у Telegram

Пряма мова Тимошенка: "Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії РФ за 26 листопада: Дніпропетровська область (10 поранених), Донецька область (5 загиблих, 4 поранених), Харківська область (1 загиблий (на міні), 3 поранених), Херсонська область (1 загиблий, 2 поранених).

Деталі: Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що 62-річний чоловік підірвався на вибухонебезпечному предметі у селі Шульське, що в Лозівському районі. Чоловік загинув на місці.

Передісторія: 

Теми: Росіявійнажертви
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