Россияне за сутки убили 7 гражданских в Украине

За минувшие сутки от рук российских захватчиков погибли 7 человек, еще 19 получили ранения.

Источник: заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, главы ОВА в Telegram

Прямая речь Тимошенко: "Жертвы среди гражданского населения в результате вооруженной агрессии РФ за 26 ноября: Днепропетровская область (10 раненых), Донецкая область (5 погибших, 4 раненых), Харьковская область (1 погибший (на мине), 3 раненых), Херсонская область (1 погибший, 2 раненых).

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Детали: Глава Харьковской ОВА Олега Синегубов сообщил, что 62-летний мужчина подорвался на взрывоопасном предмете в селе Шульское, что в Лозовском районе. Мужчина погиб на месте.

Предыстория:

Ранее глава Херсонщины сообщил, что один человек погиб и еще двое, среди которых ребенок, получили ранения в результате российских обстрелов Херсонской области.