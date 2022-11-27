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У Вишгороді загинув чоловік: намагався розтопити котел

Катерина ТищенкоНеділя, 27 листопада 2022, 15:13
У Вишгороді загинув чоловік: намагався розтопити котел
наслідки вибуху в Вишгороді, фото з Telegram Нєбитова

У Вишгороді на Київщині літній чоловік загинув внаслідок вибуху й пожежі після того, як намагався розтопити твердопаливний котел.

Джерело: голова поліції Київщини Андрій Нєбитов у Telegram

 
наслідки вибуху в Вишгороді, фото з Telegram Нєбитова

Дослівно: "Вибух і пожежа у Вишгороді, загинув 70-річний чоловік.

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Ввечері 26 листопада місцевий мешканець намагався самостійно розтопити твердопаливний котел, знехтував технікою безпеки, отримав численні тяжкі травми, від яких загинув на місці події".

Що передувало: 25 листопада Нєбитов повідомив, що у Бучанському районі Київщини сім’я увімкнула електрогенератор в приміщенні – від отруєння чадним газом загинув чоловік, постраждала його дружина, інший випадок отруєння стався у Гостомелі.

Теми: Київська областьвибух
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