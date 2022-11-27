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В Вышгороде погиб мужчина: пытался растопить котел

Катерина ТищенкоВоскресенье, 27 ноября 2022, 16:13
последствия взрыва в Вышгороде, фото из Telegram Небытова

В Вышгороде Киевской области пожилой мужчина погиб в результате взрыва и пожара после того, как пытался растопить твердотопливный котел.

Источник: глава полиции Киевской области Андрей Небытов в Telegram

 
последствия взрыва в Вышгороде, фото из Telegram Небытова

Дословно: "Взрыв и пожар в Вышгороде, погиб 70-летний мужчина.

Вечером 26 ноября местный житель пытался самостоятельно растопить твердотопливный котел, пренебрег техникой безопасности, получил многочисленные тяжелые травмы, от которых погиб на месте происшествия".

Что предшествовало: 25 ноября Небытов сообщил, что в Бучанском районе Киевской области семья включила электрогенератор в помещении – от отравления угарным газом погиб мужчина, пострадала его жена, другой случай отравления произошел в Гостомеле.

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Темы: Киевская областьвзрыв
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