Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Херсоні зі світлом уже 17% споживачів

Катерина ТищенкоНеділя, 27 листопада 2022, 19:20
ілюстративне фото Pixabay

У Херсоні електропостачання відновлено вже для 17% побутових споживачів.

Джерело: голова Херсонської ОДА Ярослав Янушевич у Telegram

Дослівно: "На цю годину у Херсоні електропостачання відновлено для 17% побутових споживачів".

Деталі: Янушевич повідомив, що зі світлом частково:

  • Таврійський мікрорайон;
  • Північний мікрорайон;
  • Шуменський мікрорайон;
  • мікрорайон Житлоселище;
  • домівки в районі залізничного вокзалу.

"Якщо у ваших домівках ще немає світла, воно з’явиться найближчими днями. Наші енергетики продовжують над цим працювати", - обіцяє голова ОВА.

Що передувало: У звільненому від окупантів Херсоні відновили електропостачання 26 листопада. Станом на ранок 27 листопада, близько 5% херсонців уже мали світло в своїх оселях.

Слухайте також:

ВІДЕО ДНЯ
Слухайте подкаст "Кляті питання" на зручній платформі:
Apple Podcasts Google Podcasts Spotify Soundcloud НВ. Подкасти Абук

Теми: Херсонелектроенергія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Захід побоюється кривавого і важкого повернення Криму – The Economist

фотоНові обшуки в УПЦ МП: СБУ знайшла пропаганду, яка заперечує існування України

фотоДо Києва прибули глави МЗС одразу семи країн Балтії та Північної Європи

Держави НАТО можуть надати нову підтримку Україні – АР

фотоВчитель фізики наводив російські ракети на школи у Слов’янську

Кличко про евакуацію з Києва: Якщо вона буде, то у передмістя

Усі новини...
Херсон
Імітували спалах COVID, щоб не перетворити лікарню на госпіталь для росіян. Історія херсонської лікарні
Окупанти поцілили в лінії електропередач, які живлять Херсон – ОВА
Як ми звільняли Херсон. 8 питань, на які вже можна відповідати
Останні новини
17:07
інфографіка97% цілей російських ракет є цивільними об'єктами – Резніков
16:35
відео, фотоУ Херсоні затримали трьох колаборантів, які запроторювали активістів у СІЗО
16:29
Зеленський збирав Ставку верховного головнокомандувача
16:17
Матерів і дружин мобілізованих сахалінців відправлять на Донбас – росЗМІ
16:13
Як зробити інгаляцію дитині, коли немає світла – поради МОЗ
16:07
У Києві встановлять головну ялинку країни – Кличко
16:04
фотоОкупанти в березні обстріляли автомобіль з цивільними, а потім переїхали танком - ОГП
16:00
Україна в тестовому режимі імпортувала електроенергію з Румунії
15:50
Кремль не вважає можливим посередництво Ватикану у переговорах України з РФ
15:35
Різдвяні ярмарки в Європі пройдуть в режимі економії освітлення, але не всюди
Усі новини...