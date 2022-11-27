У Херсоні зі світлом уже 17% споживачів

У Херсоні електропостачання відновлено вже для 17% побутових споживачів.

Джерело: голова Херсонської ОДА Ярослав Янушевич у Telegram

Дослівно: "На цю годину у Херсоні електропостачання відновлено для 17% побутових споживачів".

Реклама:

Деталі: Янушевич повідомив, що зі світлом частково:

Таврійський мікрорайон;

Північний мікрорайон;

Шуменський мікрорайон;

мікрорайон Житлоселище;

домівки в районі залізничного вокзалу.

"Якщо у ваших домівках ще немає світла, воно з’явиться найближчими днями. Наші енергетики продовжують над цим працювати", - обіцяє голова ОВА.

Що передувало: У звільненому від окупантів Херсоні відновили електропостачання 26 листопада. Станом на ранок 27 листопада, близько 5% херсонців уже мали світло в своїх оселях.

ВІДЕО ДНЯ

Слухайте також: