У Херсоні зі світлом уже 17% споживачів
Неділя, 27 листопада 2022, 18:20
У Херсоні електропостачання відновлено вже для 17% побутових споживачів.
Джерело: голова Херсонської ОДА Ярослав Янушевич у Telegram
Дослівно: "На цю годину у Херсоні електропостачання відновлено для 17% побутових споживачів".
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Деталі: Янушевич повідомив, що зі світлом частково:
- Таврійський мікрорайон;
- Північний мікрорайон;
- Шуменський мікрорайон;
- мікрорайон Житлоселище;
- домівки в районі залізничного вокзалу.
"Якщо у ваших домівках ще немає світла, воно з’явиться найближчими днями. Наші енергетики продовжують над цим працювати", - обіцяє голова ОВА.
Що передувало: У звільненому від окупантів Херсоні відновили електропостачання 26 листопада. Станом на ранок 27 листопада, близько 5% херсонців уже мали світло в своїх оселях.
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