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У Херсоні зі світлом уже 17% споживачів

Катерина ТищенкоНеділя, 27 листопада 2022, 18:20
У Херсоні зі світлом уже 17% споживачів
ілюстративне фото Pixabay

У Херсоні електропостачання відновлено вже для 17% побутових споживачів.

Джерело: голова Херсонської ОДА Ярослав Янушевич у Telegram

Дослівно: "На цю годину у Херсоні електропостачання відновлено для 17% побутових споживачів".

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Деталі: Янушевич повідомив, що зі світлом частково:

  • Таврійський мікрорайон;
  • Північний мікрорайон;
  • Шуменський мікрорайон;
  • мікрорайон Житлоселище;
  • домівки в районі залізничного вокзалу.

"Якщо у ваших домівках ще немає світла, воно з’явиться найближчими днями. Наші енергетики продовжують над цим працювати", - обіцяє голова ОВА.

Що передувало: У звільненому від окупантів Херсоні відновили електропостачання 26 листопада. Станом на ранок 27 листопада, близько 5% херсонців уже мали світло в своїх оселях.

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Теми: Херсонелектроенергія
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