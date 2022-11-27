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В Херсоне со светом уже 17% потребителей

Катерина ТищенкоВоскресенье, 27 ноября 2022, 19:20
иллюстративное фото Pixabay

В Херсоне электроснабжение восстановлено уже для 17% бытовых потребителей.

Источник: председатель Херсонской ОГА Ярослав Янушевич в Telegram

Дословно: "На этот час в Херсоне электроснабжение восстановлено для 17% бытовых потребителей".

Детали: Янушевич сообщил, что со светом частично:

  • Таврический микрорайон;
  • Северный микрорайон;
  • Шуменский микрорайон;
  • микрорайон Жилпоселок;
  • дома в районе железнодорожного вокзала.

"Если в ваших домах еще нет света, он появится в ближайшие дни. Наши энергетики продолжают над этим работать", - обещает председатель ОВА.

Что предшествовало: В освобожденном от оккупантов Херсоне восстановили электроснабжение 26 ноября. По состоянию на утро 27 ноября, около 5% херсонцев уже имели свет в своих домах.

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Темы: Херсонэлектроэнергия
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