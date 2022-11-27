В Херсоне со светом уже 17% потребителей
Воскресенье, 27 ноября 2022, 18:20
В Херсоне электроснабжение восстановлено уже для 17% бытовых потребителей.
Источник: председатель Херсонской ОГА Ярослав Янушевич в Telegram
Дословно: "На этот час в Херсоне электроснабжение восстановлено для 17% бытовых потребителей".
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Детали: Янушевич сообщил, что со светом частично:
- Таврический микрорайон;
- Северный микрорайон;
- Шуменский микрорайон;
- микрорайон Жилпоселок;
- дома в районе железнодорожного вокзала.
"Если в ваших домах еще нет света, он появится в ближайшие дни. Наши энергетики продолжают над этим работать", - обещает председатель ОВА.
Что предшествовало: В освобожденном от оккупантов Херсоне восстановили электроснабжение 26 ноября. По состоянию на утро 27 ноября, около 5% херсонцев уже имели свет в своих домах.
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