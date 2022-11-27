В Херсоне со светом уже 17% потребителей

В Херсоне электроснабжение восстановлено уже для 17% бытовых потребителей.

Источник: председатель Херсонской ОГА Ярослав Янушевич в Telegram

Дословно: "На этот час в Херсоне электроснабжение восстановлено для 17% бытовых потребителей".

Реклама:

Детали: Янушевич сообщил, что со светом частично:

Таврический микрорайон;

Северный микрорайон;

Шуменский микрорайон;

микрорайон Жилпоселок;

дома в районе железнодорожного вокзала.

"Если в ваших домах еще нет света, он появится в ближайшие дни. Наши энергетики продолжают над этим работать", - обещает председатель ОВА.

Что предшествовало: В освобожденном от оккупантов Херсоне восстановили электроснабжение 26 ноября. По состоянию на утро 27 ноября, около 5% херсонцев уже имели свет в своих домах.

ВИДЕО ДНЯ

Слушайте также: