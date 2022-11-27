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Нардеп Беленюк стал чемпионом Украины по греко-римской борьбе

Роман ПетренкоВоскресенье, 27 ноября 2022, 18:38
Нардеп Беленюк стал чемпионом Украины по греко-римской борьбе

27 ноября народный депутат "Слуги народа" Жан Беленюк победил в финале Чемпионата Украины по греко-римской борьбе.

Источник: Федерация греко-римской борьбы

Детали: Чемпионат провели 26-27 ноября в Черкассах.

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Нардеп Беленюк продемонстрировал, что, будучи политиком, продолжает тренироваться и побеждать.

Олимпийский чемпион выступил в категории до 87 килограммов. Ему противостоял Артем Матяш, призер двух Чемпионатов Европы среди юниоров.

Схватку Беленюк начал очень спокойно, первые полторы минуты он будто изучал соперника и пытался выбить его из равновесия, работая от обороны.

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После этого Жан начал атаковать, и уже через минуту одержал чистую победу со счетом 7-0, положив соперника на лопатки.

Темы: БеленюкВерховная Радаспорт
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