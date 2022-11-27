День ЧС-22: Марокко перемогло Бельгію, німці вибороли шанс на плей-оф

У сьомий день Чемпіонату світу 2022 в Катарі Канада програла Хорватії та втратила шанс на вихід у плей-оф стадію, а Марокко перемогло Бельгію.

Джерело: УП

Деталі: Ігровий день почався з ще однієї сенсації на турнірі.

Японія після неймовірної перемоги над Німеччиною програла Коста-Ріці, у яку не вірили ні експерти, ні ЗМІ.

Азійська команда всю гру атакувала і впевнено себе почувала, проте пропустила на 81 хвилині.

Через помилку голкіпера, який вийшов занадто далеко від воріт, і його перекинули, Японія так і програла з рахунком 1:0.

До слова, це перший і єдиний удар Коста-Ріки у площину воріт суперників.

ВІДЕО ДНЯ

Наступними зустрілися Бельгія з Марокко. Попри те, що бельгійці вважаються сильнішими, медіа їх не ставили однозначними фаворитами цього матчу.

І не дарма. Європейці свій перший м’яч пропустили зі штрафного на 45 хвилині, але він був скасований після перегляду повтору через офсайд.

Бельгійський воротар Тібо Куртуа не взяв і другий удар зі штрафного, який зарахували. Другий свій гол марокканці забили вже після 90 хвилини – 2:0.

Обидві команди все ще мають шанси на вихід в наступну стадію.

У третьому матчі Хорватія, пропустивши першою, розгромила Канаду з рахунком 4:1.

Північні американці прийшли на гру з перемогою, і забили одразу після першої хвилини.

Проте вже до кінця тайму програвали 2:1.

Канадці після цієї поразки втратили шанс на вихід у плей-оф.

Пізно увечері зустрілися Іспанія та Німеччина - 1:1. Для німців ця гра була дуже важливою через поразку в першій грі від Японії.

Іспанія більше контролювала м'яч, на 62 хвилині Німеччина пропустила гол та знаходилася на межі вильоту з чемпіонату.

Проте вже за 20 хвилин бундестім відіграла один м’яч і довела до заслуженої нічиєї.

Німці, попри такий невпевнений старт на турнірі, все ще залишаються у грі.