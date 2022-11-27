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День ЧМ-22: Марокко победило Бельгию, немцы завоевали шанс на плей-офф

Роман ПетренкоВоскресенье, 27 ноября 2022, 22:56

В седьмой день Чемпионата мира 2022 в Катаре Канада проиграла Хорватии и потеряла шанс на выход в плей-офф стадию, а Марокко победило Бельгию.

Источник: УП

Детали: Игровой день начался с еще одной сенсации на турнире.

Япония после невероятной победы над Германией проиграла Коста-Рике, в которую не верили ни эксперты, ни СМИ.

Азиатская команда всю игру атаковала и уверенно себя чувствовала, однако пропустила на 81 минуте. Из-за ошибки голкипера, который вышел слишком далеко от ворот, и его перебросили, Япония проиграла 1:0.

К слову, это первый и единственный удар Коста-Рики в створ ворот соперников.

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Следующими встретились Бельгия с Марокко. Несмотря на то, что бельгийцы считаются сильнее, медиа их не ставили однозначными фаворитами этого матча.

И не зря. Европейцы свой первый мяч пропустили со штрафного на 45 минуте, но он был отменен после просмотра повтора из-за офсайда.

Бельгийский вратарь Тибо Куртуа не взял и второй удар со штрафного, который засчитали. Второй свой гол марокканцы забили уже после 90 минуты - 2:0.

Обе команды все еще имеют шансы на выход в следующую стадию.

В третьем матче Хорватия, пропустив первой, разгромила Канаду со счетом 4:1.

Северные американцы пришли на игру с победой, и забили сразу после первой минуты.

Однако уже к концу тайма проигрывали 2:1.

Канадцы после этого поражения потеряли шанс на выход в плей-офф.

Поздно вечером встретились Испания и Германия - 1:1. Для немцев эта игра была очень важной из-за поражения в первой игре от Японии.

Испания больше контролировала мяч, на 62 минуте Германия пропустила гол и находилась на грани вылета из чемпионата.

Однако уже через 20 минут бундестим отыграла один мяч и довела до заслуженной ничьей.

Немцы, несмотря на такой плохой старт на турнире, все еще имеют шансы отыграться.

Темы: чемпионат мирафутбол
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