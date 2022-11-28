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Прем'єр Британії допускає збільшення військової допомоги Україні – Reuters

Ольга Глущенко Понеділок, 28 листопада 2022, 01:14
Прем'єр Британії допускає збільшення військової допомоги Україні – Reuters
Сунак і Зеленський. фото ОП

Британський прем’єр-міністр Ріші Сунак має намір зберегти або збільшити військову допомогу Україні в наступному році.

Джерело: Reuters із посиланням на витяг із першої великої зовнішньополітичної промови чинного глави британського уряду Ріші Сунака, яку він планує виголосити 28 листопада.

Пряма мова: "Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Ми збережемо або збільшимо нашу військову допомогу наступного року.

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І ми надамо нову підтримку протиповітряної оборони".

Деталі: Видання зазначає, що підтримка України британським урядом залишилася незмінною після зміни прем’єр-міністрів.

Нагадаємо, у вересні Британія заявила, що вона є другим за величиною військовим донором України після Сполучених Штатів і надала цього року 2,3 мільярда фунтів стерлінгів (2,8 мільярда доларів) допомоги.

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Що передувало: Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак раніше відвідав Києв з неоголошеним візитом.

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Теми: Велика БританіязброявійнаСунак
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