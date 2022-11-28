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Премьер Британии допускает увеличение военной помощи Украине – Reuters

Ольга ГлущенкоПонедельник, 28 ноября 2022, 02:14
Сунак и Зеленский. фото ОП

Британский премьер-министр Риши Сунак намерен сохранить или увеличить военную помощь Украине в следующем году.

Источник: Reuters со ссылкой на выдержку из первой большой внешнеполитической речи действующего главы британского правительства Риши Сунака, которую он планирует произнести 28 ноября.

Прямая речь: "Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Мы сохраним или увеличим нашу военную помощь в следующем году.

И мы предоставим новую поддержку противовоздушной обороны".

Детали: Издание отмечает, что поддержка Украины британским правительством осталась неизменной после смены премьер-министров.

Напомним, в сентябре Великобритания заявила, что она является вторым по величине военным донором Украины после Соединенных Штатов и предоставила в этом году 2,3 миллиарда фунтов стерлингов (2,8 миллиарда долларов) помощи.

Что предшествовало: Премьер-министр Великобритании Риши Сунак ранее посетил Киев с необъявленным визитом.

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Темы: ВеликобританияоружиевойнаСунак
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