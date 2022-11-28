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Після перемоги Марокко над Бельгією на ЧС із футболу почалися погроми у Брюсселі

Ольга Глущенко Понеділок, 28 листопада 2022, 03:22
фото: BELGA/AFP

Заворушення спалахнули в кількох бельгійських і нідерландських містах після перемоги Марокко над Бельгією з рахунком 2:0 на Чемпіонаті світу з футболу в неділю.

Джерело: The Associated Press із посиланням на прессекретаря поліції та мера Брюсселя, поліцію Нідерландів

Деталі: Поліція затримала близько десятка людей після того, як застосувала водомети і сльозогінний газ для розгону натовпу в Брюсселі і ще вісім у місті Антверпен. Двоє поліцейських були поранені в портовому місті Нідерландів Роттердамі.

Десятки учасників заворушень перевертали і підпалювали автомобілі, скутери і закидали машини цеглою. Поліція втрутилася після того, як одна людина отримала травми обличчя.

Мер Брюсселя Філіп Клозе закликав людей триматися подалі від центру міста і заявив, що влада робить все можливе для підтримання порядку на вулицях.

Поліція сусідніх Нідерландів повідомила, що насильство спалахнуло в портовому місті Роттердам, де правоохоронці намагалися розігнати групу з 500 футбольних уболівальників, які закидали поліцію фаєрами і склом.

Також ЗМІ повідомляють про заворушення в Амстердамі та Гаазі.

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Теми: футболакціїБельгія
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