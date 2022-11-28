Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Після перемоги Марокко над Бельгією на ЧС із футболу почалися погроми у Брюсселі

Ольга Глущенко Понеділок, 28 листопада 2022, 02:22
Після перемоги Марокко над Бельгією на ЧС із футболу почалися погроми у Брюсселі
фото: BELGA/AFP

Заворушення спалахнули в кількох бельгійських і нідерландських містах після перемоги Марокко над Бельгією з рахунком 2:0 на Чемпіонаті світу з футболу в неділю.

Джерело: The Associated Press із посиланням на прессекретаря поліції та мера Брюсселя, поліцію Нідерландів

Деталі: Поліція затримала близько десятка людей після того, як застосувала водомети і сльозогінний газ для розгону натовпу в Брюсселі і ще вісім у місті Антверпен. Двоє поліцейських були поранені в портовому місті Нідерландів Роттердамі.

Реклама:

Десятки учасників заворушень перевертали і підпалювали автомобілі, скутери і закидали машини цеглою. Поліція втрутилася після того, як одна людина отримала травми обличчя.

Мер Брюсселя Філіп Клозе закликав людей триматися подалі від центру міста і заявив, що влада робить все можливе для підтримання порядку на вулицях.

Поліція сусідніх Нідерландів повідомила, що насильство спалахнуло в портовому місті Роттердам, де правоохоронці намагалися розігнати групу з 500 футбольних уболівальників, які закидали поліцію фаєрами і склом.

ВІДЕО ДНЯ

Також ЗМІ повідомляють про заворушення в Амстердамі та Гаазі.

Теми: футболакціїБельгія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
футбол
Київське "Динамо" та "Зоря" програли свої єврокубкові матчі
Фанат у футболці на підтримку України вибіг на поле у фіналі жіночого ЧС з футболу
Київське "Динамо" вийшло у плей-оф раунд кваліфікації Ліги конференцій
Останні новини
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
Усі новини...
Реклама: