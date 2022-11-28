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После победы Марокко над Бельгией на ЧМ по футболу начались погромы в Брюсселе

Ольга ГлущенкоПонедельник, 28 ноября 2022, 03:22
фото: BELGA/AFP

Беспорядки вспыхнули в нескольких бельгийских и нидерландских городах после победы Марокко над Бельгией со счетом 2:0 на Чемпионате мира по футболу в воскресенье.

Источник: The Associated Press со ссылкой на пресс-секретаря полиции и мэра Брюсселя, полицию Нидерландов

Детали: Полиция задержала около десятка человек после того, как применила водометы и слезоточивый газ для разгона толпы в Брюсселе и еще восемь в городе Антверпен. Двое полицейских были ранены в портовом городе Нидерландов Роттердаме.

Десятки участников беспорядков переворачивали и поджигали автомобили, скутеры и забрасывали машины кирпичами. Полиция вмешалась после того, как один человек получил травмы лица.

Мэр Брюсселя Филипп Клозе призвал людей держаться подальше от центра города и заявил, что власти делают все возможное для поддержания порядка на улицах.

Полиция соседних Нидерландов сообщила, что насилие вспыхнуло в портовом городе Роттердам, где правоохранители пытались разогнать группу из 500 футбольных болельщиков, которые забросали полицию файерами и стеклом.

Также СМИ сообщают о беспорядках в Амстердаме и Гааге.

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Темы: футболакцииБельгия
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