У населені пункти Дніпропетровщини за ніч прилетіли понад 30 ворожих снарядів – ОВА
Понеділок, 28 листопада 2022, 07:34
У ніч 28 листопада росіяни атакували три громади Нікопольського району на Дніпропетровщині.
Джерело: голова військової адміністрації Валентин Резніченко
Пряма мова: "Росіяни обстріляли з "Градів" та важкої артилерії три громади – Марганецьку, Покровську та Червоногригорівську".
Деталі: За даними Резніченка, у мирні населені пункти прилетіли понад 30 снарядів.
На цей раз обійшлося без постраждалих.
"Деталі атак з’ясовуються", – додав голова ОВА.