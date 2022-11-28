У населені пункти Дніпропетровщини за ніч прилетіли понад 30 ворожих снарядів – ОВА

У ніч 28 листопада росіяни атакували три громади Нікопольського району на Дніпропетровщині.

Джерело: голова військової адміністрації Валентин Резніченко

Пряма мова: "Росіяни обстріляли з "Градів" та важкої артилерії три громади – Марганецьку, Покровську та Червоногригорівську".

Деталі: За даними Резніченка, у мирні населені пункти прилетіли понад 30 снарядів.

На цей раз обійшлося без постраждалих.

"Деталі атак з’ясовуються", – додав голова ОВА.