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У населені пункти Дніпропетровщини за ніч прилетіли понад 30 ворожих снарядів – ОВА

Ольга Глущенко Понеділок, 28 листопада 2022, 07:34
наслідки ворожих обстрілів, ілюстративне фото з тг Резніченка

У ніч 28 листопада росіяни атакували три громади Нікопольського району на Дніпропетровщині.

Джерело: голова військової адміністрації Валентин Резніченко

Пряма мова: "Росіяни обстріляли з "Градів" та важкої артилерії три громади – Марганецьку, Покровську та Червоногригорівську".

Деталі: За даними Резніченка, у мирні населені пункти прилетіли понад 30 снарядів.

На цей раз обійшлося без постраждалих.

"Деталі атак з’ясовуються", – додав голова ОВА.

Теми: Дніпропетровська областьобстрілвійна
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